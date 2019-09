Ving ställer in alla avgångar – resenärer från Landvetter drabbade

Det brittiska resebolaget Thomas Cook, som äger svenska Ving, går i konkurs, det meddelade den brittiska luftfartsmyndigheten Civil Aviation Authority (CAA) under måndagsmorgonen. Beskedet innebär att Vings samtliga flygningar under dagen ställs in.

På Landvetter flygplats är det två resor som är inställda – en till Larnaca på Cypern och en till Antalya i Turkiet.

Hur många som resenärer som är drabbade kan man från Swedavia – som sköter trafiken på Landvetters flygplats – inte säga.

På Vings hemsida skriver Magnus Wikner, koncernchef för Vinggruppen i Norden: Vi beklagar verkligen den uppkomna situationen och de besvär som det medför för våra kunder. Vi har på väldigt kort tid, efter det att konkursansökan skickades in, behövt invänta besked om våra flyg kommer upp i luften.

Texten uppdateras.