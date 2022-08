Way out West tillbaka i Slottskogen efter två år – nu väntas publikrekord

Långköraren Way out West har precis som resten av musik- och evenemangbranschen varit svårt påverkade under coronapandemin. Men efter att enbart ha kunnat erbjuda online-event och mindre konserter kan musikfestivalen nu slå upp dörrarna.

– Det är det här vi har velat göra sen vi var tvungna att ställa in 2020, säger Filip Hiltmann, marknads- och kommunikationsansvarig på för Way out West.

Fått ekonomiskt stöd

Festivalen har tagit emot finansiellt stöd under pandemin, men har också hjälpts ekonomiskt av att många som köpte biljett till festivalen 2020 valde att behålla dem istället för att få sina pengar tillbaka.

– Det har gett mycket pepp, att veta att det är så många som vill gå trots att vi har behövt ställa in.

Rekord kan slås

Efter ett långt uppehåll verkar det vara många som är sugna på festival, och med lite tur kan festivalens besöksrekord slås.

– Vi förväntar oss nytt rekord med över 30 000 unika besökare varje dag, säger Filip Hiltmann.

När 2019 års upplaga var över började planeringen inför 2020, som blev 2021, som blev 2022. Filip Hiltmann tror att flera år av planering kommer att märkas.

– Vi har haft mycket tid att tänka på vad som kan göras annorlunda och vad som kan göras bättre, jag tror besökare kommer se det.