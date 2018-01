Alla vinnare av tiobästalistan

1955: Hasse Olofsson alpint Fjällvinden

1956: Gehnäll Persson ridsport K4

1957: Lennart Larsson skidor Järven

1958: Sture Grahn skidor Lycksele IF

1959: Hasse Swedberg ishockey Skellefteå AIK

1960: Lennart Larsson skidor Järven

1961-1965: Assar Rönnlund skidor IFK Umeå

1966: Bengt Persson friidrott IFK Umeå

1967: Assar Rönnlund skidor IFK Umeå

1968: Toini Gustafsson skidor Skellefteå SK

1969-1970: Kenneth Lundmark friidrott Skellefteå

1971: Lars-Gunnar Gruffman skytte I20 IF

1972: Lilian Nilsson alpint Fjällvinden

1973: Gunilla Lundberg simning Umeå SS

1974-1983: Ingemar Stenmark alpint Fjällvinden

1984: Svante Rasmuson modern femkamp Sandviks IK

1985-1986: Joakim Nyström tennis Skellefteå

1987: Björklöven ishockey

1988: Christer Wallin simning Umeå SS

1989: Mikael Ericsson, motor Umeå

1990-1991: Arja Hannus skidorientering Umeå OK

1992-1993: Lag Elisabet Johansson Umeå Curlingklubb

1994: Marie Lindgren skidor freestyle UHSK

1995: Umeå FC fotboll herrar

1996: Iksu volleyboll herrar

1997-2001: Per Elofsson skidor IFK Umeå

2002-2007: Anja Pärson alpint Fjällvinden

2008: Marta fotboll Umeå IK

2009: Anja Pärson alpint Fjällvinden

2010: Björn Ferry skidskytte Storuman

2011: Maria Pietilä-Holmner alpint UHSK

2012: Björn Ferry skidskytte Storuman

2013: Skellefteå AIK ishockey

2014: Jimmie Ericsson ishockey Skellefteå AIK

2015: Elin Johansson taekwondo Soo Shim

2016: Skellefteå AIK ishockey

2017 hann aldrig någon vinnare utses då Sportjournalisternas klubb la ned.