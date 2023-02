Anställd på Arbetsförmedlingen hittade på falska reseräkningar – lurade till sig 700 000 kronor

Det var under åren 2020 till 2021 som kvinnan skickade in räkningar för resor till olika orter runt om i Västerbottens län. Under den aktuella perioden skulle hon hjälpa till med ärenden kopplade till arbetssökande på flera orter och därav bli tvungen att resa mycket.

Men efter en utredning har det nu framkommit att nästan alla resor som hon registrerat varit påhittade.

”De allra flesta vill göra rätt”

Regionchef Christina Storm Wiklander ser allvarligt på fallet och berättar att de utrett hur det hela kunde gå till samt tillsatt en kompetensutvecklingsinsats.

– Vår inställning är ändå att vi vill lita på våra medarbetare. De allra flesta vill göra rätt, säger hon.

Kvinnan medger att hon fått ersättning som hon inte varit berättigad till, men bara vad gäller två tredjedelar av de aktuella resorna. Dessutom saknas dokumentation som kvinnan säger sig ha fört in för hand, vilket bryter både mot interna instruktioner och lagen gällande dokumentation. Hon förklarar själv agerandet genom att peka på en ohållbar och pressad arbetssituation.