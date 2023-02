Barnafödandet minskar kraftigt i Sverige – hör föräldrar i Umeå om utvecklingen: “Folk kanske vill göra karriär först”

Totalt föddes det 104 734 barn i Sverige under 2022.

Det är en minskning med 9 529 barn jämfört med året innan, eller en minskning med 8,3 procent.

Barnafödandet låg under 2022 på 1,52 barn per kvinna, enligt det mått som kallas summerat fruktsamhetstal. Det kan jämföras med att samma tal låg på 1,98 barn per kvinna 2010.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB