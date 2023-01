Barnmorskeförbundet: ”Krävs ett mirakel för att kunna öppna BB i Lycksele”

Uppdrag utvärdering av vidtagna åtgärder för att upprätthålla förlossningsvård vid tre sjukhus inom Region Västerbotten samt förslag på fler möjliga åtgärder.

Bakgrund och nuläge

Verksamheten inom Centrum för obstretik och gynekologi (CFOG) har ett uppdrag att bedriva en patientsäker förlossningsvård vid tre enheter inom regionen; i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Under 2022 kommer ca 260, 790 respektive 1700 förlossningar att äga rum vid de tre enheterna. Under åren har svårigheterna att bemanna förlossningsvården med både barnmorskor och gynekologer ökat, vilket resulterat i ett konstant och ökande behov av hyrpersonal. Det senast året har läget försämrats ytterligare med stora svårigheter att kunna avropa hyrpersonal. Extraordinära åtgärder har vidtagits som t.ex rotationstjänstgöring mot relativt höga ersättningar, avrop utanför avtal och intensiva rekryteringsinsatser. En handlingsplan med ett flertal aktiviteter är sedan maj 2022 aktiverad och delar är under införande. Vissa åtgärder som kräver utökade ekonomiska ramar är ännu ej beslutade. Diskussioner pågår om att organisera arbetet inom CFOG för att underlätta rotationstjänstgöring mellan mödrahälsovård och förlossning och skapa ökad attraktivitet i barnmorsketjänster. I handlingsplanen finns också en föreslagen modell för enheten i Lycksele som bygger på barnmorskeledda förlossningar.

Uppkomna risker

1 Till följd av bemanningsläget finns en risk att vi inte kan bedriva en patientsäker förlossningsvård på tre orter i länet.

2 Ytterligare rotation av personal mellan enheterna kan medföra en risk att fler barnmorskor och gynekologer lämnar sina tjänster och allvarligt försvårar möjligheten att fullgöra CFOG:s uppdrag i länet.

Uppdrag

Utifrån det bemanningsläge vi befinner oss idag önskar vi en extern bedömning av:

– om de identifierade riskerna är relevanta

– om ytterligare möjliga åtgärder som kan förhindra en neddragning av verksamheten är identifierade och undersökta

– om den framtagna handlingsplanen och de åtgärder i den som kan genomföras i närtid förändrar ställningstagandet om behov av neddragen verksamhet

Anders Sylvan (extern konsult) och Sofie Jakobsson (chefsläkare) ges uppdraget att utreda ställda frågeställningar. Uppdraget skall utföras skyndsamt och redovisas regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör senast 230 109

Tommy Svensson, Regiondirektör

Brita Winsa , Hälso-och sjukvårdsdirektör