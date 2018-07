Biblioteksbussen levererar läsupplevelser i värmen

Nu har bokbussen, eller biblioteksbussen som den nu heter, börjat rulla för fullt. Under torsdagseftermiddagen körde den in till en massa förväntansfulla bokälskare i trakterna runt Sävar. Och SVT var på plats när den kom in i Ostnäs, tutandes på en specialskriven biblioteksbussmelodi, komponerad av ingen mindre än Georg Riedl.