Kommunen gjorde om väg vid Umeå universitet till bussgata – se bilisterna strunta i förbudet

Den 110 meter långa sträcka vid busshållplatsen Universum utanför Umeå universum har blivit en ren bussgata, vilket betyder att bilar inte får passera dagtid på vardagar.

Anledningen är att busschaufförer vittnat om problem med framkomlighet genom universitetsområdet under rusningstiderna. Genomfartsförbudet testas under ett år.

Enligt polisen kan man få böter på 1 000 kronor om man trotsar förbudet.

Se hur det ser ut vid platsen under rusningstrafiken i videon.

Ska främja kollektivtrafiken

Tanken med bussgatan är att framkomligheten för kollektivtrafiken ska förbättras.

– Det har varit en sträcka som har varit problematiskt med mycket köer. På den här sträckan passerar nästan alla busslinjer som går i Umeå kommun och då är det en väldig effektiv åtgärd, säger Marie Frostvinge, trafikplaneringschef vid Umeå kommun.

Vägen runt avstängd

Umeå kommun kommer att leda om trafiken runt hela campusområdet via Gösta Skoglunds väg, en sträcka på över tre kilometer. Men denna väg är avstängd just nu på grund av schaktarbeten längs vägen. Nu ska bilarna istället köra via Lilljansvägen vilket är en omledning på mer än fyra kilometer.

Att bilarna behöver köra runt så långt, går det ihop med kommunens klimatmål?

– Tillfälligt blir det ju längre sträckor om man fortfarande väljer att köra bil. Det vi försöker göra är att göra kollektivtrafiken mer attraktivt och det handlar om restidsfördelar gentemot bilar, säger Maria Frostvinge.