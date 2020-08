Covidutbrott får operan att ställa in repetitioner

Norrlandsoperan förbereder sig som bäst inför premiären av Macbeth som har premiär i början av oktober. En solist och tre personer i kören har testat positivt för covid-19. De drabbade ska ha lindriga symptom och har inte varit på plats på Norrlandsoperan sedan den 21:a augusti.

– Förra veckan fick vi reda på att en person fått bekräftat att hen har covid-19 och det var i smittspårningen som man upptäckte de andra tre fallen, säger Petra Kangas kommunikations- och försäljningschef.

Ställer in rep

Enligt henne har nu alla i organisationen blivit informerade om att det finns smitta inom operan. För att minska risken för smittspridning används munskydd under repetitionerna. Morgondagens planerade repetition ställs in. Även torsdagens repetition kan komma att ställas in.

– Det här ger oss ytterligare några dagar att invänta provsvar. Sedan får vi se hur vi gör, säger Petra Kangas.

Macbeth som ni repeterar för är ju känd för att vara rätt otursförföljd...?

– Nej, sluta säg det inte!, säger Petra Kangas och fortsätter:

– Det är klart att vi hade hoppas på att bevisa att det bara är en myt och vi hoppas framåt att kunna göra det också.