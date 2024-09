Efter olyckan – helikopterföretaget ställer in all verksamhet

Det var i samband med ett uppdrag där helikoptern av typen Bell206L, skulle transportera material vid Östre Tiplingen, nära Børgefjellet i Norge som olyckan inträffade.

– De var nere på marken när helikoptern välte, säger Pär-Ragnar Viklund.

En pilot och en passagerare var ombord. Båda fördes till sjukhus men utan allvarliga skador och väntas bli utskrivna under dagen.

– De blev förstås skärrade men mår efter omständigheterna bra, säger Pär-Ragnar Viklund.

Avvaktar utredning

Han vill avvakta haverikommissionens utredning innan han ger ytterligare kommentarer om orsaken, men berättar att helikoptern inte transporterade något när olyckan inträffade.

Företaget har sammanlagt sju helikoptrar varav tre är av samma modell som den som havererade. Uppdragen omfattar allt från transporter av hängande last till taxiflygningar för jägare och fiskare i Västerbotten och Norrbotten. Nu ställs all verksamhet in i väntan på att haveriorsaken är utredd.

– Alla blir påverkade av en sån här händelse, säger Pär-Ragnar Viklund.