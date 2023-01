Trots halkproblemen: Nej till dubbdäck på bussarna i Umeå

När bussföretaget som upprätthåller lokaltrafiken i Umeå anser att det blir för farligt att köra turerna ställs trafiken in. Något som har hänt enstaka gånger per år under de senaste åren.

Men sedan annandag jul har trafiken ställts in tre gånger.

Kan komma att köra alternativa linjer

Umeå kommun ska nu se över om det krävs nya åtgärder för framtiden, men på kort sikt kommer man inte kunna göra stora förändringar.

– Det är inte lika renodlat vinterföre nu som det var förut, vilket också märks av i halkbekämpningen, säger kollektivtrafikchefen Fredrik Forsell.

Ett alternativ som det nu ska ses över är att vissa linjer skulle kunna köra en annan väg om väglaget blir riktigt besvärligt.

Funkar bra i Skellefteå

I Skellefteå har dubbdäck provats med framgång, trots att det kostar mycket mer.

– Vi har gjort bedömningen att vi måste ta den kostnaden för säkerhetens skull och för att hålla igång trafiken, säger Marie Larsson, vd på Skellefteå buss.

I klippet hör du Fredrik Forsell berätta om varför man inte satsar på dubbdäck i Umeå.