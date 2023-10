Emma från Umeå fick sorkfeber under långvandringen: ”Spydde upp vatten”

Det började med febersymptom strax norr om Abisko. Vandringsdagen gick trögt och i pannlampssken når Emma Vuomashyttan i Norge på väg norrut.

Hon blir allt sämre och efter fem dagar kunde hon inte dricka längre.

– Jag spydde upp vatten, säger Emma Holm. Med hjälp av en nödsändare larmade hon räddningshelikoptern.

I klippet ovan berättar hon om tiden i stugan och efteråt på sjukhuset.

Ska gå klart vandringen – trots snö

Det tog flera veckor tills Emma var på banan igen. Att göra klart resterande 9 mil efter 135 avklarade mil kändes självklart för henne, trots att det redan ligger över en decimeter snö i området.

– Det var lite antiklimax att det hände så nära målet. Det blir lite symboliskt att man bara vill fram. Hade det hänt i mitten hade jag kanske inte känt att det var lika viktigt, säger hon.

STF: ”Väldigt ovanligt”

Hur Emma smittades av sorkfeber är oklart och svårt att spåra då inkubationstiden är väldigt lång. Viruset smittar via skogssorkars urin eller avföring, framför allt via direktkontakt eller om damm från en plats där sorkar har varit andas in.

Vanliga miljöer att smittas i är exempelvis vedbodar, källarutrymmen och sommarstugor.

Svenska Turistföreningen, som driver flera fjällstugor och stationer längst rutten, har inte hört om fall av personer som smittades av sorkfeber efter att ha vistats på deras anläggningar.