Tomma flyg går mellan Östersund och Umeå – Trafikverket: Lägg ner linjen

Antal resenärer 2017-2021

2017: 6 395

2018: 5 868

2019: 5 426

2020: 1 990

2021: 1 244

(Minskat resande under 2020 och 2021 till följd av covid-19)

Genomsnittligt antal resenärer per tur 2018-2021

2018: 8,04 resenärer

2019: 6,02 resenärer

2020: 2,07 resenärer

2021: 2,59 resenärer

Under vissa månader under pandemin har värdet varit på 0,5 resenärer per tur, vilket innebär att turer gått tomma. Enligt statistik som SVT har tagit del av har minst två turer under juli 2021 körts utan resenärer.