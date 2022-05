Regionens besked: Lycksele BB håller öppet i sommar – men inte för förlossningar

Förra sommaren och i vintras var förlossningen i Lycksele stängd under några veckor eftersom man inte fick ihop bemanningen. I sommar kommer alla tre förlossningsavdelningarna i Västerbotten att ha öppet.

I Lycksele kommer man dock bli tvungen att dra ner på verksamheten från fredagen den 29 juli och två och en halv vecka framåt.

– Vi kommer inte ha stängt. Det kommer finnas personal i Lycksele under tiden, men vi kommer inte ta emot förlossningar under perioden, säger Olov Grankvist, verksamhetschef centrum för obstetrik och gynekologi i Region Västerbotten.



Under perioden hänvisas istället alla förlossningar till kusten.

Kan man kalla det öppet, när man inte erbjuder förlossningsvård?

– Det kan man göra. Det finns ett annat alternativ och det är att ha helt nedstängt och inte ha någon personal där. För helstängt är det ju inte. Det här är ett stort fall framåt, säger Olov Grankvist.

Regionen kommer att gå ut med information till de mammor som planerar att föda under perioden.

Barnmorskeförbundet positiva

Erika Häggblad är ordförande för Barnmorskeförbundet i Västerbotten och hon säger att hon är ganska nöjd med utfallet.

– Jag hoppas att det här kommer bli det bästa, säger hon.

– Vi kommer gå ut med tydlig information om hur man ska gå tillväga för de mammor som planerar att föda den här perioden,