Mats behandlades med gensax – ska stoppa Skelleftesjukan

Skelleftesjukan är en ärftlig sjukdom som beror på en förändring i en gen. Den är vanligt förekommande i Norr- och Västerbotten och ger ofta symtom från känsel- och muskelnerver samt nerver som styr hjärtrytm och blodtryck bland annat.

Mats Brännström deltar i en ny studie vid Umeå universitet och är en av de första i världen att behandlats med gensaxtekniken. Och resultaten tyder på att sjukdomsförloppet har stoppats.

Genen blir obruklig

Björn Pilebro är överläkare i kardiologi och ansvarig för studien.

– Man sprutar in läkemedlet under några timmar, och gensaxen går då in i levercellerna och klipper genen så att den blir obruklig.

Vilka kan få behandlingen?

– Det här är en fas 1-studie och det uttalade syftet är att se om det går att göra så här och att det inte är farligt. Men innan det blir kommersiellt tillgängligt måste man testa metoden på ännu fler personer, säger han.

Väckt debatt

Det nya genverktyget CRISPR kan leda till bättre behandlingar mot svåra sjukdomar i framtiden, men har också väckt debatt om att göra genetiska förändringar som kommer gå i arv till kommande generationer. Ingrepp som är förbjudna i Sverige idag, men inte i alla länder.

– I vår studie klipper vi inte i några könsceller utan ingreppet sker selektivt i levern. Mats får den här behandlingen och det kommer inte att påverka några kommande generationer. Men all ny teknik är ju förbunden med frågeställningar, säger Björn Pilebro.

Hör Mats berätta om behandlingen i studien och hur han mår idag, i klippet.