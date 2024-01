Här är företaget som sticker ut bland höga fjärrvärmepriser

Solör Bioenergi stod för 22 av de 30 högsta fjärrvärmepriserna i Sverige under 2023 enligt en rapport som Nils Holgersson-gruppen gjort.

Många andra stora aktörer på den svenska fjärrvärmemarknaden höjer mindre.

Bara tre procent dyrare i Malmö

Eon, som har fjärrvärmenät i bland annat Malmö, Norrköping och Örebro, höjer med 3 procent. Stockholm Exergi, som är fjärrvärmeleverantör till 800 000 människor i Stockholm, höjer med 12 procent.

– De kanske väljer en annan modell när det gäller att höja sina priser, säger Anders Pettersson.

Solör Bioenergis höjningar varierar däremot mycket i landet. I Älvdalen förblir priset på fjolårsnivån medan det höjs med 35 procent i Kalix.

Höjningar till 2024 blir ännu värre

Fortsatta höjningar väntas för majoriteten av de svenska fjärrvärmekunderna, enligt branschorganisationen Energiföretagen, och prisökningen kommer att bli större än vanligt.

En orsak till att fjärrvärmen blivit dyrare är att det inte finns tillräckligt med biobränsle som används till produktionen. Å ena sidan beror det på att stora delar av världens biobränsle tidigare exporterades från Ryssland och Belarus – en export som stoppats.

Å andra sidan har det ekonomiska läget bidragit till att det byggs mindre, vilket i sin tur leder till mindre spill från träproduktion, som ofta används till fjärrvärmeproduktion.

Biobränsle tas från Lettland

Den svaga svenska kronkursen gör dessutom att utländska köpare nu vänder sig till Sverige för att köpa biobränsle.

Just i norra Sverige påverkas marknaden av att finska aktörer köper stora mängder av all biobränsle som finns. För att ha tillräckligt med biobränsle för att kunna producera fjärrvärme i Kalix har skeppslass från Lettland köpts in.