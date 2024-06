Här slår blixten ner under Brännbollsyran – Tindra fångade smällen på film: ”Blev jättechockad”

Under lördagen drog ett oväder in över Umeå och festivalområdet på Hedlunda – där 14 000 besökare befann sig under kvällen.

Vid 20-tiden, när Victor Leksell inlett sin spelning på den stora scenen, slog en blixt ner bara några hundra meter bort.

– Vi blev jättechockade och rädda. Vi såg flera personer som kom ut och grät av rädsla, säger besökaren Tindra Karlsson från Boden som fångade smällen på video.

Musiken tystnade i 20 minuter

Efter blixtnedslaget avbröts spelningen och det dröjde drygt 20 minuter innan den kom igång igen. Det ska ha handlat om en router som gick sönder i ett ljudbord som behövde startas om.

– Det blev tyst från musiken och storbildsskärmarna slocknade. Vi visste inte vad som skulle hända. Det var en väntan där vi inte fick någon information, berättarTindra Karlsson.

Träd träffades av blixten

Enligt arrangörerna ska ingen person ha träffats av blixten. Däremot ska den ha slagit ned i ett träd just bredvid campingen.

Enligt Gustav Petterson, projektledare på Brännbollsyran, hade festivalen kontinuerlig kontakt med polis och SMHI för att bedöma om evenemanget kunde fortsätta, eftersom man var orolig för att blixten skulle slå ner igen.

Tindra nöjd med festivalen

Tindra Karlsson är, trots lite regn och blixtnedslag nöjd med helgen i Umeå.

– Helgen var helt otrolig, tyckte den var så bra planerad och jag och mina vänner hade det grymt kul, säger hon.