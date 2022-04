Långa väntetider för att skaffa id-kort hos Skatteverket – handläggaren i Umeå: ”Fullbokat i maj”

Det är högt tryck på att göra id-kort hos Skatteverket. I de flesta kommuner får du vänta över en månad på en ledig tid. I Umeå har man tillverkat 270 id-kort bara under april.

– Förhoppningsvis kommer det att bli bättre under sommaren. Just nu är det fullt, säger Abuipar Mohammed, som är handläggare i Umeå.