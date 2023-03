Hör vd:n om hur han upptäckte att taket rasat in på en av företagets fastigheter. Foto: Patrik Samuelsson/SVT

Tidigt under fredagsmorgonen fick vd:n för Techsam electronics, Antony Viklund, ett samtal från en medarbetare som berättade att delar av taket på en av deras fastigheter rasat in under natten.