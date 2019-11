Ingen ME-vård norr om Stockholm – trots löfte från Region Västerbotten

I oktober 2018 tog regionen beslut om att omfördela resurser i budgeten för specialistvård för ME. Trots detta har ingen sådan omfördelning skett och sedan i september ligger planerna på is.

Upproret #MEvårdsaknas startades för att belysa vårdsituationen för patienter med ME. Bakom initiativet står Malin Carlbom som själv lever med ME. På grund av sjukdomen orkar hon inte av ett muntligt samtal utan intervjun har gjorts via mejl.

– Jag har själv varit sjuk i över tio år och bara blivit sjukare av den vård jag fått – men jag kan inte få någon utredning i Västerbotten eftersom ingen vill/kan utreda här. Jag förväntas åka till Stockholm trots att jag blir försämrad av att lämna mitt hem, skriver Malin.

Stort stöd från allmänheten

I torsdags lämnades namninsamlingen över till riksdagens socialutskott och nu ska alltså även Region Västerbotten få ta del av den.

– Från allmänheten och framförallt från personer med ME och deras anhöriga har stödet varit massivt. Det känns som att de uppskattar att någon äntligen talar klarspråk, skriver Malin.

Förhoppningen är att protesten ska väcka uppmärksamhet kring hur kring hur ME-sjukas vårdsituation ser ut idag, samt uppmana politiker och tjänstemän till förändring.

– Just i Västerbotten hoppas jag att vi ska kunna skynda på eller i alla fall knuffa igång det arbetet som stannat av.