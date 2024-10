Julia från Umeå mitt i översvämningarna i Málaga: ”Chockade spanjorer”

Översvämningarna har svept med sig bilar, lagt hus under vatten och fått tåg att spåra ur, enligt nyhetsbyrån Reuters. Det ska vara en röd varning utfärdad i de drabbade områdena vilket är den högsta nivån, rapporterar Málaga hoy.

Svenskar som befinner sig på plats uppmanas att följa lokala myndigheters råd, hålla kontakt med sina anhöriga och skriva upp sig på svensklistan.

”Det har börjat regna igen”

Julia Pohjanen har tidigare jobbat på både Sveriges Television och Sveriges Radio och beskriver läget som väldigt annorlunda jämfört med hur det brukar vara längs spanska solkusten, något som P4 Västerbotten var först med att berätta.

– Just nu är läget under kontroll, men det har börjat regna igen. Det har varit mycket vatten i centrum under gårdagen och svårt att ta bussarna, säger hon.

Hon betonar att läget inte är lika allvarligt som i Valencia, där människor har dött.