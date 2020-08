Kroppsdel hittad utanför Skellefteå – polisen utreder mord

Det var en privatperson som under måndagseftermiddagen hittade kroppsdelen i ett skogsparti strax norr om Skellefteå och larmade polisen, vilket Norran var först med att berätta.

Polisen vill i nuläget inte gå in på vilken typ av kroppsdel det är man hittat.

– Vi har inlett en förundersökning rörande mord då vi inte kan utesluta brott, säger Magnus Forsgren.

Söker i området

Platsen spärrades under måndagen av och polisens tekniker har sökt spår i området. Polishundar sökte under gårdagskvällen av området kring fyndplatsen, ett arbete som fortsätter under dagen.

– I nuläget jobbar vi för att fastställa en identitet. Parallellt tittar vi på försvunna personer, säger Forsgren.

Har ni någon uppfattning om hur länge kroppsdelen legat innan den hittats?

– Den har legat ett tag, men hur länge har vi inget svar på.

Kroppsdelen ska nu undersökas av rättsmedicin för att försöka fastställa en identitet.