Låga elpriser slår hårt mot Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft har omsatt drygt 600 miljoner kronor mindre under årets första månader jämfört med samma period förra året. De låga elpriserna slår hårt emot företaget. Det finns just nu ett överskott på el på grund av det varma vintervädret och god vindkraftsproduktion. Detta har pressat ner elpriset långt under förväntade nivåer, berättar företaget i sin delårsrapport.

Vinsttapp på 320 miljoner

– Prognosen för helårsresultatet för koncernen är sänkt till 221 miljoner kronor jämfört med budget på 541 miljoner kronor, där de låga elpriserna och förväntade kundförluster i och med coronapandemin som är de främsta orsakerna till den lägre prognosen, säger Elin Bergsten, ekonomichef, Skellefteå Kraft.