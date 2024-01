Länstrafiken ställer in flera bussturer i Västerbotten på grund av kylan

Det rör sig om åtta linjer som påverkas under dagen. Bland annat bussen mellan Skellefteå-Malå, Tärnaby-Umeå och Sorsele-Lycksele.

– Det är kylan som ställer till det. Det varierar väldigt mycket i länet och det handlar om en säkerhetsfråga. Om bussen stannar och det blir problem så kan det fort bli utkylt, säger Länstrafikens vd Harriet Söder.

Oklart när trafiken kommer igång

Under onsdag morgon har det varit kallast i länets norra delar, vilket gör att trafiken påverkar främst i dessa områden.

– Vissa sträckor har kunnat köras, men allt beror på hur det utvecklas, säger Harriet Söder.

Uppmanar till överseende

Hon uppmanar resenärer i länet att hålla sig uppdaterade via Länstrafikens app och hemsida.

– Vi gör detta för resenärernas säkerhet. Jag tycker att man ska överväga att inte resa när det är så här kallt, säger Harriet Söder.

Tågtrafiken inställd

Under gårdagen valde Vy tåg att ställa in alla avgångar norr om Umeå på grund av extremkylan. Ingen trafik väntas gå varken under onsdag eller torsdag.

Fler avgångar kan komma att behöva ställas in under veckan.