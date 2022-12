Lokalbussar i Umeå ställs in på grund av halkan

Alla avgångar på linjerna 1, 2, 5, 7, 8, 9 och 80 är inställda sedan lunchtid på annandagen.

När trafiken kan återupptas kan Harriet Söder inte svara på i nuläget.

– Det är förarna som är ute där som måste göra sista bedömningen på vad som är möjligt. Bara det slutar regna blir det genast bättre, men sen måste halkbekämpningen också komma längre. En sådan här dag får man som resenär ha lite tålamod och ta del av informationen vi har i vår app och på vår hemsida, säger hon.

Vädret vållar mer problem

Det är inte bara stadsbussarna som drabbats av halkan. Även linje 126 mellan Hörnefors och Umeå har ställts in under dagen, men under eftermiddagen går bussen med en förändrad färdväg och trafikerar även E4.

Det råder även problem i färjetrafiken till följd av vädret och Holmöfärjan är inställd under dagen på grund av grov sjö och nedisning. Där beräknas trafiken vara igång igen klockan 6 på tisdagen.