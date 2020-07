Lycksele djurpark håller besöksantalet uppe

Vanligtvis har Lycksele djurpark mellan 1 200-1 500 besökare per dag under sommaren. Detta år ligger besöksantalet upp mot 800 per dag. Även om det har skett en minskning i tror Lennart Melin, VD för Lycksele djurpark att det relativt höga trycket kan bero på ”hemestern”.

– Norrmännen, motorveckan och utemässan utgör cirka 30-40 procent av våra besök. Vi märker att vi har tappat den norska marknaden. Men de sista två veckorna har det ökat med fler turister, säger Lennart Melin, VD för Lycksele djurpark.

Tuff start

Säsongen började med att djurparken fick säga upp 20 säsongsanställda. Lekandet och en del av caféverksamheten är nedstängt men det har fått djurparken att tänka nytt. Bland annat hämtar de campinggäster med djurparkståget som vanligtvis används till guidade turer på djurparken.

– Vi kör och hämtar folk på Ansia camping och hotell Lappland. Vi vill erbjuda service till campinggäster och övriga gäster och visa att vi lever och inte har slagit igen, säger Lennart Melin.