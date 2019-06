Man bröt sig in hos ex – klättrade tre våningar och slog sönder balkongdörr

Under natten mot söndag larmades polisen till en adress på Ålidhem i Umeå där en man brutit sig in hos sitt ex, efter att ha brutit sig in via dennes balkongdörr.

Målsägande bor tre våningar upp i byggnaden. Mannen, som är i 25-årsåldern, ska ha klättrat upp för byggnades fasad innan han slagit sönder balkongdörren och på så sätt gjort intrång i hemmet. Polisen var emellertid på plats strax efter att han tagit sig in och kunde gripa honom. 25-åringen ska ha gjort motstånd och och behövt beläggas med handfängsel. Brottet rubriceras som hemfridsbrott alternativt skadegörelse. Flera fall av misshandel under natten Polisen har dessutom under natten larmats till en adress på Tomtebo i Umeå efter att en kvinna blivit misshandlad av sin sambo. En man i 50-årsåldern grips misstänkt för våld i nära relation. Kvinnan behövde ej uppsöka vård. I övrigt har polis omhändertagit sex personer för fylleri under natten. En av dessa misstänks även för en misshandel vid en restaurang i Skellefteå. Tre personer har även medtagit för provtagning efter att polisen fattat misstanke om narkotikabrott. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!