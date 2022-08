Man i Skellefteå döms för flera sexualbrott mot barn – får fem års fängelse

Den 13-åriga flickan och mannen började skriva med varandra på Snapchat förra året, och därefter har de vid några tillfällen träffats och haft samlag.

Mannen säger att han inte haft anledning att tro att flickan var under 15 år, och att han fick veta hennes ålder först under våren. Det tycker dock inte tingsrätten låter rimligt: ”Om detta var fallet framstår det som märkligt att det inte av den åberopade Snapchat-konversationen under tiden strax därefter, framkommer någon förvåning, några ifrågasättanden eller andra känslouttryck” står det i domen.

Filmade under samlag

Tingsrätten menar att mannen varit oaktsam vad gäller åldern, och att han begått gärningarna med uppsåt.

Enligt domen ska mannen, vid två tillfällen, tagit strypgrepp på flickan så att hon fått andnöd. Själv förnekar han däremot att han har haft samlag med inslag av våld och tvång.

Mannen har också filmat flickan under samlag, vilket gör att han döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Tingsrätten bedömer brottet som grovt, med tanke på att mannen under lång tid haft kontakt med flickan i sexuellt syfte, vilket inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av henne. Han har också framställt en pornografisk film där flickan förekommer.

Mannen döms nu till fem års fängelse. Han döms också till att betala ett skadestånd på 265 000 kronor.