Mat brann i ugnen – hyresgäst utelåst

19:53 på fredagen kom larmet in till SOS Alarm om brand i flerfamiljshus i Boliden, Skellefteå.



-Ägaren till lägenheten hade mat i ugnen som börjat brinna och kom inte in i sin lägenhet, meddelar räddningstjänsten.



Strax efter 20:00 lyckades ägaren till lägenheten ta sig in i. Strax efter anlände räddningstjänst till platsen och konstaterade att läget var under kontroll.