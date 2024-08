Northvolts egna utredning om dödsfallen: ”Inte hittat koppling till arbetsplatsen”

Under sommaren har det rapporterats om fyra oförklarliga dödsfall bland personalen på fritiden. Dödsfallen utreds av polisen, men det saknas brottsmisstanke.

Den 7 augusti genomförde Arbetsmiljöverket en oanmäld inspektion på Northvolt.

Arbetsmiljöverket har inte fått utredningarna

Arbetsmiljöverket har begärt att Northvolt ska redovisa sina egna interna utredningar kring dödsfallen.

Myndigheten vill ha uppgifter om var personerna arbetat, hur länge och med vilka arbetsuppgifter. Man vill även veta vilka kemikalier och vilken skyddsutrusning som personerna använt.

Northvolt skulle ha skickat in utredningarna till Arbetsmiljöverket den 16 augusti. Handlingarna hade fortfarande inte kommit in under onsdagen. Arbetsmiljöverket har därför skickat en påminnelse till Northvolt.

– Vi har skickat in material. Men allt kom inte med av praktiska orsaker att folk varit på semester till exempel. Vi kommer att skicka in det så snart som vi kunnat sammanställa det. Vi har varit i kontakt med myndigheten, säger Matti Kataja, kommunikationschef på Northvolt.

Förseningar av dokumentation kan innebära föreläggande om vite, men enligt Arbetsmiljöverket är det ”ytterst ovanligt”.