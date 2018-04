Här lånas sportutrustning ut gratis

Fritidsbanken ligger på Ålidhem i Umeå. Där finns allt från skateboards till golfklubbor att låna och mer grejer kommer in allt eftersom. Lånetiden är 14 dagar och den som lämnar in för sent får en påminnelse men det blir ingen förseningsavgift som på biblioteket.

I Sverige finns över 60 Fritidsbanker och enligt samordnaren Johanna Vilhelmsson är det bara någon procent av det som utlånas som inte kommer tillbaka.

Målet är att varje kommun ska ha en egen Fritidsbank och i Skellefteå är också en på gång.

Iden med Fritidsbank började i Värmland 2013 och har sen spridit sig över landet och här i länet är det Västerbottens Idrottsförbund som ansvarar för verksamheten.