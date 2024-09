Ny inspektion på Northvolt – fler besök från Arbetsmiljöverket framöver

Redan i augusti gjorde Arbetsmiljöverket en oanmäld inspektion efter att flera händelser inträffat under våren och sommaren, som väckt deras intresse.

Arbetsmiljöverkets syfte med inspektionerna är att undersöka vilka rutiner kring arbetsmiljön Northvolt har och hur företaget hanterar risker i verksamheten. Under torsdagens besök var två inspektörer på plats i Skellefteå.

– De tittade på vad arbetstagarna fått för introduktion, vilken utbildning som är aktuell, skyddsutrustning och rutiner bland annat, säger Madeleine Wahter.

Vill ha in fler uppgifter

Hon vill inte gå in på fler detaljer eftersom resultatet inte är sammanställt. Arbetsmiljöverket har begärt in förtydligande information från arbetsgivaren som behövs för att göra en samlad bedömning. Northvolt ska skicka in svaren inom ett par veckor.

Vid torsdagens möte deltog bland annat skyddsombudet Mikael Stenmark.

– Arbetsmiljöverket kommer att göra tätare besök framöver och det välkomnar vi, säger Mikael Stenmark.

Fler besök

Om några veckor planeras en kemikalieinspektion.

– Det är klart att vi kommer fortsätta ha täta besök. Det är en stor arbetsplats med många riskfyllda moment. Vårt uppdrag handlar om att olyckorna inte ska hända igen, säger Madeleine Wahter.

SVT har sökt Northvolts kommunikationschef Matti Kataja.