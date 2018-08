Ovanlig fågel skådad i Umeå – har inte setts på 50 år

Fågeln äter stora insekter som gräshoppor och skalbaggar som gynnats av den varma sommaren.

– Blåkråkan var en häckfågel i Sverige som beskrevs av Carl von Linné under mitten av 1700 talet. Under början av 1900-talet fanns bara ett få tal kvar i Sverige. Under 1967-talet häckade sista paret, säger Christer Olsson.

”En otroligt vacker fågel”

Fågeln klassas som nationellt utdöd enligt Art Databanken vid Sveriges Lantbruks Universitet. Däremot enligt IUCN, internationella naturvårdsunionens, lista är fågeln inte rödlistad globalt.

– Det är en otroligt vacker fågel, särskilt när den flyger så är den gnistrande blå. Den är mycket finare i verkligheten än vad den är på bild, säger Christer Olsson.