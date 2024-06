Sjuksköterskan Per i Umeå om strejken: ”Kan inte offra mer”

Se när Vårdförbundets medlemmar tågade till Sjukhusparken – i klippet berättar Per om varför han strejkar. Foto: Tommy Forsgren/SVT

Sjuksköterskan Per Enqvist gick ut i strejk under tisdagen tillsammans med hundratals kollegor inom Region Västerbotten. Han tycker att arbetstempot varit för högt under lång tid och orkar inte längre.