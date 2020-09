Man gick till attack med hammare – slog offer i huvudet

Tumult uppstod efter att en man tagit sig in i en lägenhet i Skellefteå där en kvinna och en annan man befann sig under natten mot måndagen. Alla tre misstänks nu för misshandel, eller försök till brott.

Den man som tog sig in i lägenheten blev slagen i skallen med hammare, men fick inga allvarliga skador, enligt tidningen Norran, som var först med att rapportera om händelsen.

– Målsägande har fått ta emot flera slag med hammare mot huvudet och han har delvis varit skyddslös, säger åklagare Andreas Nyberg till SVT.

Gärningsmannen häktades idag på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel. Själv har han hävdat nödvärn.

Misstänks själv för brott

Offret misstänks själv för brott. Han är misstänkt för försök till grov misshandel och var tidigare anhållen. Utredningen mot honom forsätter.

Kvinnan misstänks också för grov misshandel. Alla inblandade förnekar brott.



Exakt vad som har hänt vill inte Andreas Nyberg gå in på, men det ska göras en blodbildsanalys för att få en klarare bild av förloppet. Exempelvis ska man via en sådan analys kunna se var personerna befunnit sig i lägenheten under händelseförloppet.