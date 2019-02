SMHI varnar för storm – klass 2-varning i hela norra Sverige

Under söndagen säger SMHI:s prognos att det kan komma att blåsa storm i Jämtlandsfjällen samt södra och norra Lapplandsfjällen. Det väntas tilltagande västlig vind på omkring 15-22 meter per sekund. Uppe på kalfjället kan man räkna med storm som blåser i 25 meter per sekund. Detta i kombination med snöfall och snödrev.

– Det kommer att bli riktigt blåsigt. Vi hade ju tidigare också kraftiga vindar, men nu tänker vi att det kan vara mer på allvar, säger Deana Bajic, SVT:s meteorolog.

Hon säger att det rör sig om ett väldigt intensivt lågtryck med storm. Men stormen har inte fått något officiellt namn än.

Risk för kringflygande föremål

Vinden kommer sedan att ta sig till inlandet och sent söndag eftermiddag kan man vänta sig västliga stormbyar med upp till 25 meter per sekund. SMHI flaggar även för att stormbyarna kan ta sig hela vägen till kustlandet, även där varnar man för vindhastigheter på upp till 25 meter per sekund.

Deana Bajic, SVT:s meteorolog, säger att med tanke på att många firar sportlov, så bör man vara försiktig.

– De kraftigaste vindarna kommer att vara på kalfjället. Man ska tänka på att inte vara utomhus från i morgon (söndag) eftermiddag. Jag tycker att man ska stanna hemma och vänta till måndag morgon, säger Deana Bajic.

Det enda stället som man i nuläget inte varnar för hårda vindar är Norrbottens läns kustland.