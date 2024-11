Stora förseningar i flygtrafiken – resenärer i Umeå fast på flygplatsen

Morgonavgångarna i Umeå har på eftermiddagen fortfarande inte kunnat lyfta och resenärer har väntat längre på flygplatsen.

Det är inte sikten som är problemet utan slottiderna på Arlanda i samband med avisning i snöovädret.

– Vid den här typen av nederbörd måste vi göra avisningen och ta bort snö och is i två steg. Samtidigt som det måste anpassas till slottider på Arlanda. Det måste vara timat, säger B-O Lindgren, flygplatschef på Umeå Airport.

Norweigan och Bra har ställt in sina avgångar under torsdagseftermiddagen. SAS planerar att deras avgångar ska gå under eftermiddagen.

Flygresenärer uppmanas hålla sig uppdaterade via sitt flygbolag.