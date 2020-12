The Wannadies tillbaka och klara för ny festival i Skellefteå

Bandet med hittar som ”My Hometown” och ”You and Me Song” har inte stått på scen och spelat på flera år. Men till våren var det tänkt att de skulle ge sig ut på vägarna igen under den passande parollen ”Tillbaka-turnén”. Den har dock skjutits till hösten på grund av pandemin.

Nu är det klart att de spelar på den nystartade ”Skellefteå Summertime Music And Life Festival” sista helgen i juli, det blir bandets enda spelning i Sverige i sommar. Men redan i september är de tillbaka i hemstaden, då på Stora Scenen på Sara Kulturhus, under invigningsveckan, lördag 11 september.

– Det är 32 år sedan vår allra första spelning; Nicaragua-galan på Norrhammarskolan i Skellefteå. Vi kände att det var dags igen, säger Pär Wiksten, The Wannadies i ett pressutskick.