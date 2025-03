Tunt snötäcke kan ge tidiga vårblommor i norr

Snötäcket i landet är just nu lika tunt som det brukar vara vid Valborg, meddelar Sveriges lantbruksuniversitet. SLU samlar in observationer av vårtecken under valborgshelgen och i år tror de att vårblommorna kommer att blomma ännu längre norrut.

– Tidigare vårhändelser är en av de tydligaste signalerna på klimatförändringar, säger Jörgen Sjögren från SLU i Umeå.