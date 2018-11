Umeås isbjörnar åker till Tyskland

Från ytan verkar vattnet rätt så lugnt, men dyker man ner i bassängen märker man snart att så inte är fallet. Här kämpar två lag om att få in en sjunkande boll i varsin målkorg som täcks av en envis målvakt. All action och burdusa tacklingar som pågår under vattnet skulle kunna trigga igång mångas drunkningsskräck, men för de tuffa spelarna är problemet en bagatell.

– Det är en del av sporten att utmana sig själv med de jobbigare delarna, att hålla andan och att vara nere under vattnet fast att man känner att luften tar slut, säger juniordamlandslagstränare Wilma Tien.

Sex spelare från Umeå

Av totalt 30 uttagna spelare är sex stycken från Umeå, fem tjejer och en kille plus två tränare. Det tränas intensivt inför VM:et och spelarna är entusiastiska.

– Det känns jätteroligt att representera Sverige i ett så stort och historiskt mästerskap. Det är ju första gången som det hålls ett junior-VM, säger förbundskapten Ellen Sääf som är en av de uttagna.

Tävlingarna hålls under onsdag och torsdag nästa vecka.