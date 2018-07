Jonna Segrén,enhetschef på avdelningen bad, Umeå kommun ser allvarligt på händelsen. Foto: SVT Visa alla (2)

Ungt par bröt sig in på utomhusbad – polisanmäls

Under tisdagen la ett ungt par ut ett videoklipp på sociala medier där de bröt sig in på utomhusbadet Umelagun. Nu har Umeå kommun polisanmält händelsen.

– Vi vill inte ha någon drunkning där inne ifall det festas och badas under natten. Vi är rädda för skadegörelse och att idéen sprider sig, säger Patrik Samuelsson, avdelningchef fritid och bad, Umeå kommun.