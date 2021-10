Under september och oktober månad ägnar sig länsstyrelsen åt att inventera utter i Västerbotten. En av SVT:s reportrar fick följa med på utterinventering utanför Storuman och under bron där Umeälven rinner hade en utter lämnat spillning.



– Om man luktar på spillningen och känner att den luktar havssalt då vet man att en utter varit på platsen. Vi gör den här utterinventeringen varje år, för att se om vattendragen mår bra eller inte. Just nu ser vi att det inte finns några stora mängder av miljögifter, säger miljöövervakaren Strasevicius.

Ökningen störst längs kusten

Var är ökningen av utter som störst?

– Det är framför allt längs kusten som vi ser den största ökningen, men även i fjällen börjar den visa sig mera. Längs kusten finns det mer föda som fisk och det är där den förökar sig innan den sprider sig vidare till fjällen, säger Strasevicius.

Hur har det sett ut tidigare?

– Tidigare kunde vi bara se uttern på några få ställen i länet. Många dog på grund av farliga miljöutsläpp som kvicksilver, säger Darius.

I videon berättar miljöövervakaren Darius Strasevicius om varför uttern ökar och dess hotbild.