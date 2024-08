Vännäsbor lånar flest böcker i Sverige: ”Går mot strömmen”

Över 64 miljoner medier lånades på svenska bibliotek år 2023, vilket är runt sex medier, alltså bland annat böcker, ljudböcker eller tidningar, per invånare och år.

105 637 av dem lånades i Vännäs, det är 11,7 böcker per år och invånare. Detta gör att kommunen toppar listan över lån per invånare under det gångna året, enligt biblioteksrapporten som tas fram av kungliga biblioteket i uppdrag av SCB.

Läsintresset konstant i Vännäs

Allt färre svenskar läser böcker, visar SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden. 40 procent av befolkningen har inte läst en enda bok de senaste tolv månaderna. Men i Vännäs ser det annorlunda ut.

– Om vi backar tillbaka i alla fall 20 år ser vi att Vännäsborna lånar lika mycket som för 20 år sen, säger kultur- och bibliotekschef Erik Enström.

Ska föreläsa på bokmässan

Bibliotekspersonalen från Vännäs resa till bokmässan i Göteborg för att dela med sig om framgångsfaktorerna för många utlånade böcker.

– Det ska bli jätteroligt att träffa bibliotekarie från hela landet och prata om dessa frågor, säger Jenny Sandells.

Innan resan till bokmässan ska personalen grotta sig ner i statistiken ännu mer för att se mer tydliga faktorer och anledningar.

Överlag lånar och läser Västerbottningarna mycket. Bakom Vännäs ligger Umeå på en andra plats och Bjurholms kommun hamnar precis bredvid pallen på en fjärde plats.