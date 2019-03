Västerbotten klarar inte större skogsbrand

Alla kommuner i länet har under två dagar deltagit i övningen Holger som letts av Länsstyrelsen. Tillsammans med representanter från polis, räddingstjänst, kustbevakning, försvarsmakten, kyrkan, Region Västerbotten och Trafikverket har man tränat på att hantera scenariot att flera stora skogsbränder härjar - mitt under sommarens värmebölja. Ett scenario liknande det som drabbade mellersta Sverige under sommaren 2018.

– Vi tränar på att samverka för att tillsammans släcka bränder och rädda liv, säger Eva-Lena Fjällström, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen.

Syftet har varit att öva så realistiskt som möjligt för att hitta områdena där krisberedskapen behöver förstärkas.

– Brist på deltidsbrandmän är en utmaning, en annan är konkurrensen om de nationella resurserna om det brinner på flera platser samtidigt., säger Eva-Lena Fjällström.

Klarar länet en större skogsbrand?

– Inte själva, då måste vi ta hjälp och det är ju det vi övar på idag, säger Eva-Lena Fjällström.