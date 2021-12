Filmregissören Andreas Öhman: ”Bra beslut för filmmakarna”

Till hösten har ”En dag kommer allt detta bli ditt” att ha premiär. Andreas Öhmans kommande film har storstjärnor som Suzanne Reuter och Peter Haber i huvudrollerna och utspelas i hans barndoms Djuped i Kramfors.

Även om han helst hade sett att filmen kunnat spelas i Västernorrland, så blev det istället Norrbotten. Pengarna fanns helt enkelt hos Filmpool Nord.

Julkalendern ”Knyckertz”

Just filmfonden i Norrbotten har samproducerat en rad filmer och TV-serier under det senaste decenniet. Ett aktuellt exempel är årets julkalender, ”Knyckertz” som spelats in i Norrbotten.

Andreas Öhman är nöjd över att inspelningsmöjligheter nu även kommer att finnas i hans gamla hemlän Västernorrland – även om länet är sena på filmbollen.

