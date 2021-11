Domstolarna trångbodda i Härnösand – tvingas flytta av säkerhetsskäl

– Det händer då och då att vi måste ställa in utsatta förhandlingar därför att det kommer in mål som måste ut. Där vi har tidsfrister och så vidare och då får vi ställa in andra förhandlingar, säger Lena Wahlgren som är lagman vid Ångermanlands tingsrätt.

Enligt den förstudien som gjorts föreslås gamla Kastellskolan eller folkskoleseminariet som den också kallas i centrala Härnösand. Fastigheten ägs av Härnösands kommun och måste genomgå omfattande ombyggnad.

Flyttade från gamla tingshuset

Lena Wahlgren var med vid flytten från gamla tingshuset 2001 till nuvarande lokaler där de samlokaliserades med förvaltningsrätten.

Hon har sett hur målinskrivningarna ökat och hur målen blivit allt mer komplexa och utrymmeskrävande.

– De känns bra att få större och bättre lokaler, säger Lena Wahlgren.

I klippet berättar lagmannen Lena Wahlgren varför en flytt av domstolarna är viktigt för säkerheten.