Undersökningar visar: Över 90 procent i Örnsköldsvik vill fortsätta jobba hemifrån efter pandemin

När restriktionerna under pandemin tvingade anställda till distansarbete bildades också en arbetsgrupp inom Örnsköldsviks kommun. Arbetsgruppens uppgift har varit och är att staka ut vägen till framtidens arbetsliv för anställda inom kommunen.

– Vi var ganska tidigt ute med att vi inte tror att arbetslivet kommer att se ut som det gjorde innan pandemin. Vi har jobbat ganska ändamålsenligt under en lång tid för att möjliggöra distansarbete även efter pandemin, säger Magnus Haglund som är kommundirektör.

Chef och anställd planerar

Ett steg till förändrat arbetsliv är att anställda som jobbat hemifrån och som önskar fortsätta med det också får möjligheten. Kommunen har tagit fram en e-tjänst där anställd och chef tillsammans kan komma fram till en balanserad lösning på när- och distansarbete.

– Vi kommer aldrig att tvinga någon att jobba på distans utan du kan alltid komma tillbaka till kontoret och ha en arbetsplats. De som vill jobba hemifrån kan däremot inte räkna med att ha kontorsutrustning hemma och ett eget cellkontor här. Det är varken effektivt eller bra hantering av skattemedel.

”Kommer inte att kunna backa”

Magnus Haglund tror att vi bara är i början av en lång tid med förändringar i hur och var vi arbetar och beskriver den närmsta tiden som spännande.

–Jag är övertygad om att vi inte kommer att kunna backa från det här. Ska man vara en attraktiv arbetsgivare så gäller det att fånga in det vi har lärt oss under pandemin och, i vissa kategorier, kunna erbjuda möjligheten till arbete på annan plats än att du ska komma in till ett cellkontor. Det kommer inte att vara attraktivt längre och då måste man fånga den biten.