AT-läkare larmar från Örnsköldsvik och Sollefteå: ”Ensam olegitimerad personal på akuten”

AT läkare som gråter under sina arbetspass, Bakjour som inte ska kontaktas annat än akut, hot om repressalier och stort ansvar trots bristande kompetens. Det är några av de arbetsmiljöproblem som lyfts till IVO om AT läkares arbetssituation i Sollefteå och Örnsköldsvik. Totalt har sex upplysningsärenden lämnats till IVO på tio månader.

I september kom den senaste upplysningen, där skriver en AT läkare bland annat att hen sedan december upplevt en häxjakt efter vem som pratat om de upplevda arbetsmiljöproblemen. Upplysare beskriver också att situationen med ensam olegitimerad personal på akuten är densamma som tidigare.

Verksamhetschefen: känner inte igen bilden

För verksamhetschefen Leif Elhin vid Örnsköldsviks sjukhus var uppgifterna till IVO nya.

– Hög arbetsbelastning har vi av och till, trycket på akuten har varit högt under en tid, det brukar vi pararera med att öka bemanningen så det hoppas jag har fungerat. Kollegialt stöd är jätteviktigt, jag blev lite förbannad över att det inte skulle fungera, om det är så. Det är ett absolut krav att man ska kunna ringa sin bakjour exakt när som helst, ställa frågor, bli artigt bemött och få bra svar.

Ivo tog under 2015 ett principbeslut om att AT läkare inte ska arbeta självständigt vid en akutmottagning, då det inte anses vara förenligt med god och säker vård. Elhin känner till beslutet.

– Det är en gammal fråga som har stötts och blötts länge, såhär har det sett ut i alla år att AT läkare har gått ensamma på akuten. Ivo har haft synpunkter på det där och sagt att det nog inte är rekommenderat, men att efter särskild bedömning så är det okej att göra så.

