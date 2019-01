Besked i februari – åtgärdslista för sjukvården presenteras

Nytt år, nytt styre men samma stora utmaningar. Nu vid årsskiftet tog den nya majoriteten i Region Västernorrland över rodret och de närmaste åren ska en koalition mellan Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna styra över region- och sjukvårdspolitiken.

En ekonomi i balans är ambitionen, men hittills har beskeden om hur det konkret ska gå till varit få.

I Hälso- och sjukvårdsnämndens senaste budget konstateras att underskottet för 2018 landar på drygt 270 miljoner och ytterligare ett snäpp värre för 2019. Någon direkt ljusning för 2020 går inte heller att skönja och nämnden krävde rejäla pengatillskott för att klara vården.

”Svårt att lugga en flintskallig”

Tydligt konstateras i budgeten att det kommer krävas ytterligare politiska beslut om strukturförändringar inom specialistvården, sjukhusen, i länet.



– Det blir ingen munter uppgift, sa Liberalernas Ingeborg Wiksten under senaste fullmäktige, det svårt att lugga en flintskallig.



– Vi måste komma tillrätta med de stora underskotten, slog moderaten Lena Asplund fast.

Mycket hamnar just på hennes bord som ordförande i den nya supernämnden där specialist- och primärvård samlats under en och samma hatt.

Besked i februari

Åtgärder och förändringar i sikte, alltså. Men frågan är var, hur och när?



– Vi hoppas komma med en kompletteringsbudget snart där vi så tydligt som möjligt visar på vad som måste göras.



– Nu ska vi först noga gå igenom vad som finns planerat. Om det behövs kommer vi lägga ut fler utredningsuppdrag, säger nye regionrådet Glenn Nordlund (S) till SVT.



Kommer den vara klar till årets första fullmäktige i slutet av februari?

– Ja, jag hoppas det, säger han.

Är det också då en åtgärdslista kommer att presenteras?

– Ja, om den är helt klar då. Men vi borde åtminstone ha en del åtgärder klara.

Vill inte ha en ny svekdebatt

Men mer konkreta besked om åtgärder som är att vänta vill han i dagsläget inte ge.

Inget är dock fredat;

– Det finns ingen regionpolitiker som kan gå ut och lova att inga förändringar ska ske inom sjukvården, säger Glenn Nordlund, som tydligt anstränger sig för att undvika för att hamna i samma utsatta läge som sina partikamrater under förra mandatperioden

– Vi blev utsatta för en svekdebatt, att vi svikit Sollefteåborna. Det är vanskligt att säga att allt ska se ut som det gör idag, för är det risk för en svekdebatt igen, menar han.

– Det kan komma förändringar, samtidigt som vi sagt att det ska finnas tre sjukhus kvar i länet.

Förändringar i utbudet på sjukhusen kan komma

Men vilket utbud som ska finnas på respektive sjukhus, det är en mer öppen fråga?

– Ja, visst kan det komma förändringar, det är svårt att garantera att ingenting kommer att förändras.

Det står ju tydligt i senaste budgeten att det kommer krävas beslut om ytterligare strukturförändringar – vad betyder det då i klartext?

– Ja, det innebär ju mer betydande förändringar, som utbudsförändringar.

– Samtidigt är jag inte säker att det nu krävs mer av just det, vi bör först se vilka effektiviseringar som går att göra inom vården.



– Men vi behöver ett bättre underlag så vi ser vilken väg som är klokast att gå.

Tydlig oro för Örnsköldsviks sjukhus

Två områden har tidigare pekats ut, dels en satsning på primärvården för att minska belastningen på sjukhusen, och dels en fortsatt kamp för att få ner de astronomiskt höga kostnaderna för inhyrd personal.

Under senaste regionfullmäktige haglade frågorna från oppositionen som krävde besked om den nya majoritetens planer, och flera pekade i debatten ut Örnsköldsviks sjukhus som nästa sparobjekt efter Sollefteå.

”Strukturförändringar” har ju de senaste åren varit liktydigt med sjukhusavdelningar som stängts igen.

Nordlund menar att utspelen bara skapar ”onödig oro”, och hävdar att några sådana planer är kända för honom.

Samtidigt är farhågan att Örnsköldsviks sjukhus nu ligger i farozonen inte gripen ur luften.

Stora sparkrav i tidigare förslag

När tidigare landstingsdirektören Anders L Johansson presenterade sin sk insatsplan hösten 2015, fanns utarbetade förslag om att, bland annat, lägga ner BB och kvinnosjukvården i Övik.



40 miljoner kunde sparas på det, enligt beräkningarna.



Förslagen som rörde Örnsköldsviks drogs dock snabbt tillbaka, och istället fick Solllefteå sjukhus ta det mesta av smällen.

Sollefteådebatten fortfarande het

Sedan dess har debatten varit intensiv, och i entrén till Sollefteå sjukhus sitter fortfarande BB-ockupanterna kvar efter nära två års ockuperande.

Ockupationen är ett rejält bekymmer som den nya majoriteten nu fått ärva.



I februari ska det alltså klarna, då ska de första ågärderna till förändringar presenteras i en kompletteringsbudget.



Blir det en mindre åtgärdslista eller levereras början till en större insatsplan, modell 2.0, ja det återstår att se.

”De flesta är nöjda”

I väntan på det som komma skall är nye regionrådet Glenn Nordlund angelägen att sätta en annan bild av sjukvården än bara kris, katastrof och skyhöga notor för stafettläkare.

– Jag ser att vi har utmaningar, men det är samtidigt mycket som fungerar väl inom vården i länet.



– De flesta som nyttjar vården tycker att de blir bra behandlade, vi måste komma ihåg det innan vi målar allt i svart, menar han.