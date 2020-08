Björnjakten Västernorrland: Tre björnar är skjuten under förmiddagen

Under årets licensjakt på björn i Västernorrland får 35 björnar skjutas, jämfört med fjolårets 45. Nu under förmiddagen har tre björnar fällts, en björn skjöts i Sollefteå och två i Örnsköldsvik. Björnarna besiktas just nu och prover tas.

Minskad björnstam i år

När SVT var i kontakt med Länstyrelsens viltförvaltare Lars Wiklund berättar han att björnstammen har minskat de senaste åren och minimigränsen för det antal björnar vi anses ha i regionen börjar närma sig. När gränsen är nådd kommer det bli stopp för jakten tills vidare.

Artikeln uppdateras